موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني اليوم في دوري الأبطال.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف الأهلي فريق ميدياما الغاني فى التاسعة مساء اليوم السبت، في الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا التي أقيمت بمدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا، أسفرت عن تواجد الأهلي على رأس المجموعة الرابعة مع أندية "شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني".

ويلعب الأهلي مع ميديما الغاني، ثم يحل ضيفاً على يانج أفريكانز فى تنزانيا، قبل أن يواجه شباب بلوزداد فى الجولة الثالثة من دور المجموعات.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام ميدياما الغاني

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم (رامي ربيعة) وكريم الدبيس.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية (أحمد كوكا) وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.

القنوات الناقلة لمباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2024

أعلنت قنوات بين سبورت نقل مباراة الأهلى اليوم، عبر قناة beIN Sports HD 4.

كما تنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورت OnTime Sports مباراة الأهلى عبر قناة أون تايم سبورت البث الأرضي فقط، لكون المباراة تقام فى مصر.