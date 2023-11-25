قطار الهلال يدهس الحزم بـ 9 أهداف نظيف في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - اكتسح الهلال نظيره الحزم بتسعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر ببطولة الدوري السعودي.

أحرز ميتروفيتش الهدف الأول في مهرجان أهداف الزعيم في الدقيقة 14، قبل أن يضيف محمد كنو الهدف الثاني في الدقيقة 32.

وقبل نهاية الشوط الأول سجل محمد القحطاني الهدف الثالث في الدقيقة 43 لينتهي الشوط الأول بتفوق الزعيم بثلاثية نظيفة.

ثم سجل مالكوم الهدف الرابع والخامس في الدقائق 52، و55، بعدها أحرز صالح الشهري في الدقيقة 79، قبل أن يضيف محمد البريك سابع الأهداف في الدقيقة 81، ثم سجل مالكوم هدفه الثالث، والثامن للزعيم قبل أن يختتم سيرج سافتيش ويحرز التاسع قبل نهاية المباراة.

رفع الهلال رصيده إلى 38 نقطة في صدارة الدوري السعودي للمحترفين فيما يتذيل الحزم بسبع نقاط.