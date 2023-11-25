بصافرة مصرية..سيمبا يتعادل مع أسيك الإيفواري بدوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل الإيجابي مباراة سيمبا التنزاني وأسيك الإيفواري بهدف لكلاهما في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت في دوري أبطال أفريقيا، في الجولة الأولى من المجموعة الثانية من البطولة القارية على ملعب بنجامين مكابا معقل الأول.



وأدار اللقاء طاقم تحكيم مصري بقيادة محمد معروف حكم الساحة، و أحمد سمير جمال ويوسف وحيد حكمين مساعدين، والحكم الرابع محمود ناجي.



أحرز فريق سيمبا الهدف الأول عبر لاعبه سيدي نتيبازونكيزا في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول، ذلك من خلال ركلة جزاء نجح في تنفيذها.



قبل أن يدرك سيرج بوكو لاعب فريق أسيك هدف التعادل في الدقيقة 77 في شباك سيمبا أصحاب الأرض، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي، ليتقاسم الفريقين النقاط في مجموعة تضم معهم الوداد البيضاوي المغربي، وجوانينج جالاكسي البوتسواني.



ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره ميدياما الغاني مساء اليوم السبت في الجولة الأولى من دوري أبطال أفريقيا، فيما فاز بيراميدز على مازيمبي بهدف نظيف أمس الجمعة.

