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رقم سلبي لـ ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

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ياسر رشاد - القاهرة - حقق قطبي الكرة الإسبانية وبرشلونة رقمًا سلبيًا خلال الشوط الأول من المباريات التي لُعبت هذا الموسم، ضمن منافسات 2023/2024.

وكشفت شبكة "أوبتا" العالمية للأرقام والإحصائيات، عن أن الثنائي وريال مدريد أصبحا أكثر الأندية استقبالًا للأهداف في الشوط الأول بالدوري الإسباني.
وأكدت الشبكة العالمية على أن الميرينجي استقبلت شباكه 9 أهداف منهم 6 في الشوط الأول بنسبة 67%، بينما تلقى برشلونة 14 هدفا، 9 منهم في الشوط الأول بنسبة 64%.
وكان برشلونة قد تعثر أمام رايو فاليكانو بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تأخر البارسا بهدف حاء من خلال أوناي لوبيز في الدقيقة 39، لكن البارسا أدرك التعادل عن طريق فلوريان ليخني، بعدما أحرز هدف عكسي في مرماه في الدقيقة 82.
ورفع برشلونة رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث، كما ارتفع رصيد رايو فاليكانو للتقطة 19 في المركز الثامن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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