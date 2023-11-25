رقم سلبي لـ ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - حقق قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة رقمًا سلبيًا خلال الشوط الأول من المباريات التي لُعبت هذا الموسم، ضمن منافسات الدوري الإسباني 2023/2024.

وكشفت شبكة "أوبتا" العالمية للأرقام والإحصائيات، عن أن الثنائي برشلونة وريال مدريد أصبحا أكثر الأندية استقبالًا للأهداف في الشوط الأول بالدوري الإسباني.

وأكدت الشبكة العالمية على أن الميرينجي استقبلت شباكه 9 أهداف منهم 6 في الشوط الأول بنسبة 67%، بينما تلقى برشلونة 14 هدفا، 9 منهم في الشوط الأول بنسبة 64%.

وكان برشلونة قد تعثر أمام رايو فاليكانو بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تأخر البارسا بهدف حاء من خلال أوناي لوبيز في الدقيقة 39، لكن البارسا أدرك التعادل عن طريق فلوريان ليخني، بعدما أحرز هدف عكسي في مرماه في الدقيقة 82.

ورفع برشلونة رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث، كما ارتفع رصيد رايو فاليكانو للتقطة 19 في المركز الثامن.