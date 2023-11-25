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مشادة بين داروين نونيز وبيب جوارديولا بعد المباراة (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

دخل مهاجم نادي في مشادة كلامية مع بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بعد إنتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، ضمن لقاءات الجولة الثالثة عشر من الممتاز.

والتقطت كاميرات الفيديو أن جوارديولا ذهب لداروين نونيز ليصافحه وهو يبتسم، ليدخل الثنائي في مشادة كلامية حادة ويفرق بينهم يورجن كلوب مدرب ليفربول.

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة رغم التعادل مع الريدز، وفي إنتظار نهاية مباراة آرسنال، حيث في حال فوز الجانرز سيخطف الصدارة من السيتي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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