"ستشاهد ردود أفعال مضحكة".. أرنولد يتحدث عن الاحتفال أمام جمهور السيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث الظهير الأيمن لنادي ليفربول ألكسندر أرنولد، في المؤتمر الصحفي بعد التعادل مع مانشستر سيتي بنتيجة 1-1، عن طريقة احتفاله بالهدف أمام جمهور السيتي.

وقال أرنولد: "من الرائع دائمًا الاحتفال أمام جماهير الخصم، ستشاهد وجوهًا مختلفة وردود أفعال مضحكة".

وأضاف: "لا نمتلك نتائج جيدة في ملعب الاتحاد، لذلك الحصول على نقطة من هذا ملعب شيء جيد بالنسبة لنا".

جدير بالذكر، سجل الإنجليزي ألكسندر أرنولد هدف تعادل ليفربول في الدقيقة 80 من زمن شوط المباراة الثاني، ليقود الريدز إلى النقطة الـ28.