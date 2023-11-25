اخبار الرياضه

"ستشاهد ردود أفعال مضحكة".. أرنولد يتحدث عن الاحتفال أمام جمهور السيتي

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث الظهير الأيمن لنادي ألكسندر أرنولد، في المؤتمر الصحفي بعد التعادل مع مانشستر سيتي بنتيجة 1-1، عن طريقة احتفاله بالهدف أمام جمهور السيتي.

وقال أرنولد: "من الرائع دائمًا الاحتفال أمام جماهير الخصم، ستشاهد وجوهًا مختلفة وردود أفعال مضحكة".

وأضاف: "لا نمتلك نتائج جيدة في ملعب الاتحاد، لذلك الحصول على نقطة من هذا ملعب شيء جيد بالنسبة لنا".

جدير بالذكر، سجل الإنجليزي ألكسندر أرنولد هدف تعادل ليفربول في الدقيقة 80 من زمن شوط المباراة الثاني، ليقود الريدز إلى النقطة الـ28.

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا