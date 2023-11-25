منح 200 دعوة للضيوف.. الزمالك بالزي الأساسي في مواجهة أبو سليم الليبي

محمد اسماعيل - القاهرة - أقيم اليوم السبت الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبي المقرر لها غداً الأحد باستاد برج العرب، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحضر من جانب نادي الزمالك كل من أحمد حسني المدير الإداري ومصطفى ميلا مسؤول المهمات ، بالإضافة إلى ممثلي الفريق الليبي وطاقم التحكيم التونسي المكلف بإدارة اللقاء.

وأسفر الاجتماع عن ارتداء الزمالك لزيه التقليدي باللون الأبيض " القميص الأبيض والشورت الأبيض" في حين يرتدي حارس المرمى زيه باللون الأخضر.

وفي المقابل تم الاتفاق على ارتداء فريق أبوسليم الليبي زيه باللون الأزرق الكامل" القميص الأزرق والشورت الأزرق" في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأسود الكامل، كما تم الاتفاق على منح الفريق الليبي 200 دعوة لحضور المباراة.