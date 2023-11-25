برشلونة يواصل التعثر في الدوري ويتعادل مع رايو فاييكانو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش

انتهت أحداث المباراة التي أقيمت بين برشلونة ورايو فايكانو، اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني.

وواصل فريق برشلونة تقديم عروضه السلبية في الدوري، حيث تعادل مع نظيره رايو فاييكانو بنتيجة 1-1 بعد تأخره بهدف كالعادة.

سجل هدف رايو فاييكانو، أوناي لوبيز في الدقيقة 39 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف تعادل برشلونة، فلوريان ليجويني "هدف ذاتي" في الدقيقة 82 من زمن شوط المباراة الثاني.

بتلك النتيجة، رفع برشلونة رصيده لـ31 نقطة في المركز الثالث بترتيب الدوري الإسباني، بينما احتل رايو المركز الثامن برصيد 19 نقطة.