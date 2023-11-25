فانتازي.. ارتفاع سعر لاعب ليفربول اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهد اليوم السبت ارتفاع سعر مهاجم ليفربول داروين نونيز، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعًا أو انخفاضًا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ونستعرض أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 25 نوفمبر وفقًا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

ريس جيمس (تشيلسي) 5.4 مليون جنيه إسترليني.

نيكولاس جاكسون (تشيلسي) 6.9 مليون جنيه إسترليني.

يواكيم أندرسن (كريستال بالاس) 5.2 مليون جنيه إسترليني.

إيبريتشي إيزي (كريستال بالاس) 6.2 مليون جنيه إسترليني.

سام جونستون (كريستال بالاس) 4.7 مليون جنيه إسترليني.

داروين نونيز (ليفربول) 7.6 مليون جنيه إسترليني.

برناردو سيلفا (مانشستر سيتي) 6.4 مليون جنيه إسترليني.

جورج بالدوك (شيفيلد يونايتد) 3.9 مليون جنيه إسترليني.

جيمس وارد براوس (وست هام) 6.2 مليون جنيه إسترليني.

محمد قدوس (وست هام) 6.6 مليون جنيه إسترليني.

لاعبون انخفضت أسعارهم

بن وايت (آرسنال) 5.7 مليون جنيه إسترليني.

ماتي كاش (أستون فيلا) 5.1 مليون جنيه إسترليني.

ليفي كولويل (تشيلسي) 4.5 مليون جنيه إسترليني.

إيان ماتسن (تشيلسي) 5.1 مليون جنيه إسترليني.

بيتو (إيفرتون) 5.7 مليون جنيه إسترليني.

ميجيل ألميرون (نيوكاسل) 6.2 مليون جنيه إسترليني.

سفين بوتمان (نيوكاسل) 4.5 مليون جنيه إسترليني.

دان بيرن (نيوكاسل) 4.5 مليون جنيه إسترليني.

ريتشارليسون (توتنهام) 6.6 مليون جنيه إسترليني.

كريستيان روميرو (توتنهام) 4.9 مليون جنيه إسترليني.