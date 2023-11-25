شكرا لقرائتكم خبر عن الونش فى الإمارات لخوض المرحلة الأخيرة من التأهيل قبل العودة للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه محمود حمدى الونش، مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، إلى الإمارات لخوض المرحلة الأخيرة من التأهيل، قبل الانتظام فى التدريبات الجماعية لفريقه.

ويخوض الونش ، فى أحد المراكز الكبرى بدولة الإمارات، المرحلة الأخيرة من التأهيل من إصابة الرباط الصليبى التى تعرض لها، ومن المنتظر أن يعود مدافع الزمالك إلى القاهرة بعد عدة أيام للانتظام فى التدريبات الجماعية لفريقه.

وطار مدافع الزمالك إلى دولة الإمارات عصر اليوم، السبت، ومن المقرر أن يخضع لبعض الفحوصات الطبية، ثم يخوض مرحلة التأهيل الأخيرة قبل العودة مجددًا للقاهرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم الأحد، باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.