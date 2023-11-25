شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عاطف: مجموعتنا قوية ولا يوجد فريق سهل بالبطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد عاطف، مهاجم مودرن فيوتشر ، استعداد فريقه لمواجهة سوبر سبورت الجنوب أفريقي بالكونفدرالية غداً. وقال عاطف خلال المؤتمر الفنى للمباراة، "مجموعتنا قوية ونحن فى كامل تركيزنا، لم نكن فى أفضل شكل فى آخر بطولة، ونريد أن نستغل أن مباراة الغد على أرضنا ونحقق الفوز ولا بديل أمامنا غيره".

وأضاف مهاجم مودرن فيوتشر، "درسنا المنافس جيداً ودرسنا نقاط الضعف، وجاهزين للمباراة، مؤكدا أن اللاعبين اعتادوا على مثل هذه المواجهات، ولا يوجد فريق سهل، وصوله لتلك الدور يؤكد ذلك، نحترم سوبر سبورت، وبالتأكيد أتمنى أن أحصد لقب هداف البطولة".

وعقد الاجتماع الفني لمباراة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت الجنوب أفريقي، عصر اليوم السبت، فى أحد فنادق القاهرة، للمباراة التى تجمع بينهما ضمن مواجهات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويستضيف فريق مودرن فيوتشر نظيره سوبر سبورت الجنوب أفريقي، غدًا الأحد، فى الثالثة عصرًا باستاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتم الاتفاق خلال الإجتماع الفني على أن يرتدى فريق مودرن فيوتشر الطقم الأحمر كاملاً على أن يرتدي الحارس الطقم الأخضر كاملاً.

فيما يرتدي فريق سوبر سبورت الطقم الأزرق كاملاً، بينما يرتدي حارس المرمى الطقم الأصفر كاملاً.

مثل مودرن فيوتشر في الإجتماع الفني أحمد شاكر المنسق الإعلامي، هيثم ابراهيم اداري الفريق، وسمير علي مساعد إداري، واحمد فايز المدير المالي.