شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عاطف: مجموعتنا قوية ولا يوجد فريق سهل بالبطولة والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف مهاجم مودرن فيوتشر، "درسنا المنافس جيداً ودرسنا نقاط الضعف، وجاهزين للمباراة، مؤكدا أن اللاعبين اعتادوا على مثل هذه المواجهات، ولا يوجد فريق سهل، وصوله لتلك الدور يؤكد ذلك، نحترم سوبر سبورت، وبالتأكيد أتمنى أن أحصد لقب هداف البطولة".
وعقد الاجتماع الفني لمباراة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت الجنوب أفريقي، عصر اليوم السبت، فى أحد فنادق القاهرة، للمباراة التى تجمع بينهما ضمن مواجهات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.
وتم الاتفاق خلال الإجتماع الفني على أن يرتدى فريق مودرن فيوتشر الطقم الأحمر كاملاً على أن يرتدي الحارس الطقم الأخضر كاملاً.
فيما يرتدي فريق سوبر سبورت الطقم الأزرق كاملاً، بينما يرتدي حارس المرمى الطقم الأصفر كاملاً.
مثل مودرن فيوتشر في الإجتماع الفني أحمد شاكر المنسق الإعلامي، هيثم ابراهيم اداري الفريق، وسمير علي مساعد إداري، واحمد فايز المدير المالي.
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