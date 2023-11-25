شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار غياب نجيب وزيزو عن الداخلية أمام بلدية المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر غياب الثنائي محمد نجيب وعبد العزيز السيد "زيزو" لاعبي الداخلية عن فريقهما في مباراته القادمة أمام بلدية المحلة ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري، بسبب الإصابات التي لحقت بهما من فترة وعدم تعافيهما حتى الآن.

ويعاني محمد نجيب من التهابات في الركبة وخضع لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الماضية، فيما يعاني زيزو من الإصابة بشد في العضلة الضامة.

وبدأ مسئولو نادي الداخلية مناقشات ملف تدعيمات الفريق الشرطي خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، من خلال معرفة متطلبات الفريق والمراكز التي تحتاج للدعم، واللاعبين المستهدفين للتعاقد معهم خلال يناير المقبل، من أجل سد النقص في الخطوط التي يعاني منها الفريق في الفترة المقبلة.

ويعقد عثمان الدسوقي مدير الكرة بنادي الداخلية والمشرف العام على فريق الكرة جلسة جديدة مع هيثم شعبان المدير الفني، من أجل معرفة احتياجاته الفنية من الصفقات المطلوبة، واللاعبين المستهدف التعاقد معهم، ووضع أكثر من بديل للأسماء المطلوبة في كل مركز، من أجل تلبية احتياجات الجهاز الفني.

ويحاول مسئولو نادي الداخلية تلبية احتياجات المدير الفني قبل فتح باب الانتقالات الشتوية، والتعاقد مع أكثر من لاعب مميز سواء من أندية الدوري الممتاز أو دوري المحترفين، وفقا للرؤية الفنية للجهاز الفني، من أجل حل المشاكل الفنية والثغرات في بعض المراكز التي يعاني منها الفريق الشرطي.