شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب مودرن فيوتشر: هدفنا التتويج بالكونفدرالية ونمتلك لاعبين بكفاءة عالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، جاهزية فريقه لتحقيق لقب بطولة الكونفدرالية. ويستضيف فريق مودرن فيوتشر نظيره سوبر سبورت الجنوب أفريقي، غدًا الأحد، فى الثالثة عصرًا باستاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقال ريكاردو خلال مؤتمر الصحفى للمباراة، "أحترم المدير الفني للفريق الضيف ولكن تصريحاته لن تؤثر علينا، نعلم جيدا ذلك الأسلوب، كل مباراة لها طريقة لعب مختلفة، كان لدينا بعض الإصابات ولكن هم الآن أصبحوا جاهزين للمباراة".

وأضاف المدير الفنى لفيوتشر، "أى بطولة نشارك بها يكون هدفنا بها المكسب، أمتلك لاعبين بكفاءة عالية وقادرين على تحقيق أي بطولة، وبالفعل نحن جاهزون لذلك، مشددا على صعوبة المجموعة لكننا جاهزون لتحقيق لقب تلك البطولة".

وعقد الاجتماع الفني لمباراة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت الجنوب أفريقي، عصر اليوم السبت، في أحد فنادق القاهرة، للمباراة التى تجمع الفريقين ضمن مواجهات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتم الاتفاق خلال الإجتماع الفني على أن يرتدى فريق مودرن فيوتشر الطقم الأحمر كاملاً على أن يرتدي الحارس الطقم الأخضر كاملاً.

فيما يرتدي فريق سوبر سبورت الطقم الأزرق كاملاً، بينما يرتدي حارس المرمى الطقم الأصفر كاملاً.

مثل مودرن فيوتشر في الإجتماع الفني أحمد شاكر المنسق الإعلامي، هيثم ابراهيم اداري الفريق، وسمير علي مساعد إداري، واحمد فايز المدير المالي.