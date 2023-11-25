شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يفاوض عبد الله جمعة لاستعارته من الزمالك فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني لفريق فاركو، بقيادة خالد جلال، ضم الظهير الأيسر عبد الله جمعة على سبيل الإعارة من الزمالك فى فترة الانتقالات المقبلة فى أولى اهتماماته للتعاقدات الشتوية.

وفي الصيف الماضي، ضم فاركو عدة صفقات منها مهاجم منتخب مصر للشباب وفريق جيوجليانو كالسيو ـ أحد أندية الدرجة الثالثة في إيطاليا ـ صلاح باشا بجانب جناح نادي توروا الفرنسي السيراليوني موسيس توراي وزميله بالنادي الفرنسي ذاته المهاجم الغيني محمد بانجورا.

وتعاقد نادي فاركو كذلك مع حارسي المرمى فارس السيد قادماً من صفوف الاتحاد السكندري وكريم نبيل قادماً من صفوف الجونة ودعمهم بالمدافع محمود البدري قادماً من سيراميكا كليوباترا ولاعب الوسط محمد فخري قادماً من النادي الأهلي.

وأنهى فريق فاركو الموسم الماضي 2023/2022 من بطولة الدوري في منطقة وسط الجدول بالتحديد المركز التاسع برصيد 42 نقطة، وهو المركز الذي لا يُعد بعيدًا عما حققه في موسمه الأول بالدوري الممتاز 2022/2021 حين أنهى المسابقة في المركز الثامن برصيد 42 نقطة.

وكان فاركو قد صعدّ للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه بعدما تصدر مجموعة بحري في الدرجة الثانية بموسم 2020/2021 برصيد 64 نقطة بفارق الأهداف عن حرس الحدود.