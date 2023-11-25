شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يفاوض عبد الله جمعة لاستعارته من الزمالك فى يناير والان مع تفاصيل الخبر
وفي الصيف الماضي، ضم فاركو عدة صفقات منها مهاجم منتخب مصر للشباب وفريق جيوجليانو كالسيو ـ أحد أندية الدرجة الثالثة في إيطاليا ـ صلاح باشا بجانب جناح نادي توروا الفرنسي السيراليوني موسيس توراي وزميله بالنادي الفرنسي ذاته المهاجم الغيني محمد بانجورا.
وتعاقد نادي فاركو كذلك مع حارسي المرمى فارس السيد قادماً من صفوف الاتحاد السكندري وكريم نبيل قادماً من صفوف الجونة ودعمهم بالمدافع محمود البدري قادماً من سيراميكا كليوباترا ولاعب الوسط محمد فخري قادماً من النادي الأهلي.
وكان فاركو قد صعدّ للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه بعدما تصدر مجموعة بحري في الدرجة الثانية بموسم 2020/2021 برصيد 64 نقطة بفارق الأهداف عن حرس الحدود.
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