شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سوبر سبورت: نعلم نقاط قوة مودرن فيوتشر وهدفنا حصد الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كيفين هانت، المدير الفني لفريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي، استعداد فريقه لمواجهة مودرن فيوتشر غداً بالكونفدرالية.

ويستضيف فريق مودرن فيوتشر نظيره فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي، غدًا الأحد في الثالثة عصرًا باستاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقال هانت خلال مؤتمر المباراة الفني، "الفترة الماضية كانت فترة توقف وهناك أكثر من لاعب بعيد عن الملعب، وفريقي كان يعاني من غيابات كثيرة خلال الفترة الماضية، الفيفا منعنا من اللعب على ملعبنا بسبب أنه لا يصلح، ونلعب على ملعب يبتعد مسافة 4 كيلو عن ملعبنا".

وعن مواجهة مودرن فيوتشر أكد أن فريقه هو الأصغر فى البطولة، وأن تركيزهم الأكبر على العناصر الشابة، مشيراً إلى أنهم فريق طموح وأن كل شيء وارد فى كرة القدم".

وأضاف، "نسعى لتحقيق لقب البطولة خاصة أننا وصلنا لنهائي البطولة منذ موسمين، لم نشاهد فيوتشر جيداً ولكننا نعلم نقاط ضعفه وقوته.

فيما تحدث سياندا كولو لاعب فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي عن مميزات المناخ في مصر مقارنة بجنوب أفريقيا، مشيراً إلى أن فريقه جاهز ذهنياً للمباراة.