شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة أبو سليم الليبى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفنى، استعداداته للقاء أبو سليم الليبي المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخاض الزمالك مرانه مساء اليوم على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب تحت قيادة معتمد جمال، وجاء التدريب خفيفاً وتضمن بعض الجوانب البدنية في بداية المران، قبل خوض تدريبات فنية وخططية استعداداً لمواجهة بطل ليبيا المقبلة.

وحرص الجهاز الفني على منح اللاعبين بعض التعليمات خلال الفقرة الفنية، وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران وفقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".