قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت قنوات بين سبورت نقل مباراة الأهلي وميدياما الغاني فى التاسعة مساء اليوم السبت، في الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال أفريقيا، عبر قناة beIN Sports HD 4.

كما تنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورت OnTime Sports مباراة الأهلى عبر قناة أون تايم سبورت البث الأرضي فقط، لكون المباراة تقام فى مصر.

تأتى طريقة تثبيت قناة أون تايم سبورت البث الأرضى كالآتي:

فصل جهاز الريسيفر عن شاشة التليفزيون من زر البث على الاستقبال الأرضي، وتوصيل إريال استقبال أرضى بالتليفزيون.

حال عدم وجود القناة اضغط على الإعدادات الموجودة بالريموت كنترول الخاص بك، ثم اضغط على الزر الخاص بالقنوات، ثم عمل توليف إعداد القناة.

اضغط توليف تلقائى واختار بحث رقمى وسجل التردد UHF 32 أو تماثلى بالتردد UHF9 وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها.

يستضيف الأهلي فريق ميدياما الغاني فى التاسعة مساء اليوم السبت، في الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا التي أقيمت بمدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا، أسفرت عن تواجد الأهلي على رأس المجموعة الرابعة مع أندية "شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني".

ويلعب الأهلي مع ميديما الغاني، ثم يحل ضيفاً على يانج أفريكانز فى تنزانيا، قبل أن يواجه شباب بلوزداد فى الجولة الثالثة من دور المجموعات.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام ميدياما الغاني

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم (رامي ربيعة) وكريم الدبيس.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية (أحمد كوكا) وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.