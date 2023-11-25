الامارات | بالتفاصيل.. أهداف إسماعيل مطر الـ 100 في الدوري الإماراتي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخل قائد الوحدة المُخضرم إسماعيل مطر "41 عاماً" نادي المئة بعدما سجل هدفه الـ 100 في الدوري الإماراتي خلال مباراة فريقه أمام الامارات، اليوم السبت، وانتهت لمصلحة "أصحاب السعادة" 4-1 في الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وانتظر إسماعيل مطر 385 يوماً لدخول نادي الـ100، بعد أن توقف رصيد أهدافه عند الرقم 99 بالهدف الذي سجله في شباك دبا الفجيرة في الجولة التاسعة من نسخة دوري أدنوك للعام الماضي، والتي جرت في الخامس من نوفمبر، وانتهت بفوز أصحاب السعادة بثلاثية نظيفة.

وسجل قائد الوحدة خلال مشواره أصحاب السعادة خلال مسيرته الممتدة على مدار 24 عاما هدفا واحدا خلال مواسم 2001-2002، 2012-2013، 2014-2015، 2018-2019، 2019-2020، و2022-2023.

كما سجل هدفين في موسمي 2016-2017، و2017-2018، و3 أهداف في موسمي 2003-2004، 2011-2012، و4 أهداف في موسمي 2013-2014، 2021-2022، و5 أهداف في 3 مواسم 2007-2008، 2009-2010، 2015-2016، و6 أهداف في موسمي 2006-2007، و2010-2011 و7 أهداف في موسم 2020-2021، و8 أهداف في موسم 2008-2009، و10 أهداف في موسم 2005-2006، و11 هدفاً في موسم 2002-2003، فيما كانت أكبر حصيلة تهديفية له في موسم 2004-2005 مسجلاً 12 هدفاً.

وبدأ إسماعيل مطر مسيرته مع العنابي من موسم 1999-2000، وكان أول أهدافه مع الوحدة في بطولة كأس الاتحاد الإماراتي وأحرزه في شباك بني ياس بعد نزوله كبديل في المباراة، أما هدفه الأول في الدوري فكان في عام 2001 في شباك نادي الخليج.

وحقق "مطر" لقب الدوري مع الوحدة في مواسم 2000-2001، و2004-2005، و2009-2010، ولقب كأس رئيس الدولة موسمي 1999-2000 و2016-2017 وكأس السوبر الإماراتي في مواسم 2011، 2017، 2018، وكأس رابطة المحترفين في موسمي 2015-2016، و2017-2018.

وتواجد إسماعيل مطر في قائمة الوحدة للموسم الحالي في أربع مرات لعب خلالهم 70 دقيقة.