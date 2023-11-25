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نيوكاسل يقسو على تشيلسي برباعية في البريميرليج

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ياسر رشاد - القاهرة - حقق نيوكاسل يونايتد فوزًا كبيرًا على نظيره بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الممتاز، في المباراة التي استضافها ملعب جيمس بارك.


جاء هدف التقدم لنيوكاسل عن طريق ألكساندر إيزاك في الدقيقة 13، فيما تعادل رحيم ستيرلينج لتشيلسي في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول.
وأضاف جمال لاسيليس الهدف الثاني لنيوكاسل في الدقيقة 60، بينما أحرز ثالث الأهداف اللاعب جويلاينتون كاسيو دي ليرا، في الدقيقة 61، وأكمل رباعية الأهداف اللاعب أنتوني غوردون، في الدقيقة 83.
وبدأ نيوكاسل المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: نيك بوب.
خط الدفاع: تينو ليفرامينتو، شار، جمال لاسيليس، كيران تريبير.
الوسط: كاسيو دي ليرا، رودريجيز مورا، لويس مايلي.
الهجوم: أنتوني جوردون، ألكسندر إيزاك، ميجيل ألميرون.
بهذا الفوز، يرتفع رصيد نيوكاسل يونايتد للنقطة 23 في المركز السادس، بينما يتجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 16 في المركز العاشر.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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