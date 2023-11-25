معتمد جمال يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عقد معتمد جمال، المدير الفني جلسة خاصة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الختامي مساء اليوم السبت الذي أقيم على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب استعداداً للقاء أبوسليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وقام معتمد جمال بتحفيز اللاعبين قبل مواجهة بطل ليبيا، وشدد على ضرورة التركيز من أجل تحقيق الفوز في لقاء الغد وحصد الثلاث نقاط .

وطالب القائم بأعمال المدير الفني للفريق اللاعبين بضرورة أن تكون بداية الزمالك قوية في دور المجموعات للكونفدرالية الأفريقية، وحذر معتمد جمال اللاعبين من الاستهتار بالمنافس .

ويستضيف فريق الزمالك نظيره أبو سليم الليبي في السادسة مساء غداً الأحد على ملعب برج العرب، في إطار مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.