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تشكيل الشباب لمباراة أهلي جدة في الدوري السعودي

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف خوان براون المدير الفني لفريق الشباب  تشكيل فريقه لمباراة أهلي جدة  والتي تجمع بينهما بعد قليل في الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين على ملعب استاد الأمير عبد الله الفيصل.
 

 

تشكيل الشباب أمام أهلي جدة:


كيم سيونج جيو، إياجو سانتوس، فواز الصقور، رومان سايس، حمد اليامي، جوستافو كويلار، حسين القحطاني، إيفر بانيجا، فهد المولد، يانيك كاراسكو، كارلوس جونيور.
 


تشكيل الأهلي ضد الشباب في الدوري السعودي


في حراسة المرمى: إدوارد ميندي.
في خط الدفاع: روجر إيبانيز – بسام الحريجي – عبد الباسط هندي – عبد الله العمار.
في خط الوسط: فرانك كيسي – محمد المجحد – جابري فيجا.
في خط الهجوم: ألان ماكسيمان – فراس البريكان – رياض محرز.

يأتي الأهلي في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، ويملك في رصيده 26 نقطة، فيما يحتل الشباب في المركز الحادي عشر، برصيد 15 نقطة.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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