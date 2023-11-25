حافلة الأهلي تصل ملعب المباراة استعدادا لـ ميدياما الغاني

ياسر رشاد - القاهرة - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ستاد السلام، استعدادًا لمواجهة ميدياما الغاني في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم على استاد السلام في أولى مباريات الأهلي في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي على عقد محاضرة للاعبين بفندق الإقامة لمراجعة خطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

وأسفر الاجتماع الفني للمباراة عن الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأخضر، فيما يرتدي فريق ميدياما طاقمًا من اللون الأصفر بالكامل، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا من اللون اللبني بالكامل.