موقف البليهي من مباراة الهلال والنصر في الديربي

تعرض علي البليهي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للإصابة، خلال مباراة الحزم في الجولة الـ14 من منافسات دوري روشن السعودي.

واكتسح فريق الهلال نظيره الحزم بتسعة أهداف دون رد، في الجولة الـ14، من منافسات دوري روشن السعودي، والتي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت.

وكان البليهي قد غادر مباراة الهلال والحزم بداعي الإصابة عند الدقيقة 69.

وأثارت إصابة على البليهي قلق جماهير الهلال قبل مباراة الديربي أمام النصر، والمقرر لها يوم 1 ديسمبر المقبل، في قمة الجولة الـ15 من منافسات دوري روشن السعودي.

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وكتب ثامر الشهراني أخصائي العلاج الطبيعي السعودي، عبر حسابه الشخصي على موقع “إكس”: “البليهي تعرض لإصابة في عضلة الفخذ الخلفية بعد استطالة في العضلة وقت تمرير الكرة” .

وتابع: “من الوضعيات التي من الوارد أن تسبب إصابة عضلية في الفخذ، لابد من إجراء الفحص والأشعة لتحديد طبيعة الإصابة”.

وواصل: “الاحتمال الأفضل هو وجود شد فقط، وهو ما يعني قدرة البليهي على المشاركة في الديربي”.

واختتم: “أما الاحتمال الأسوأ هو إصابته بتمزق بأي درجة من الدرجات، حتى لو كان التمزق خفيفًا لن يستطيع المشاركة أمام النصر.. بانتظار الفحص والأشعة”.

ويتصدر فريق الهلال جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 38 نقطة، بفارق 4 نقاط عن النصر صاحب الوصافة.