تشكيل الاهلي لمواجهة ميدياما في دوري أبطال أفريقيا

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الاهلي، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراته أمام نظيره ميدياما الغاني، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الاهلي ضد ميدياما الغاني، اليوم السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وستنطلق أحداث مباراة الاهلي ضد ميدياما، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

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تشكيل الاهلي أمام ميدياما

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية وكريم نيدفيد وحسين الشحات وأليو ديانج وإمام عاشور.

خط الهجوم: محمود كهربا.

وعلى دكة البدلاء: رامي ربيعة وأكرم توفيق وصلاح محسن وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد وأحمد نبيل كوكا ومصطفى شوبير.