الهلال يقتحم قائمة مميزة بعد النتيجة التاريخية أمام الحزم

اقتحم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قائمة مميزة بعد النتيحة التاريخية التي حققها أمام الحزم في دوري روشن السعودي.

وحقق الهلال فوزًا تاريخيًا على نظيره الحزم في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري السعودي.

واكتسح الهلال نظيره الحزم بنتيجة 9 – 0 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم، في إطار فعاليات الجولة الرابعة عشر من بطولة دوري روشن السعودي.

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ودخل الهلال قائمة ‏أكثر الأندية تسجيلا للأهداف في الدوريات عبر العالم هذا الموسم والتي جاءت كالتالي:

أيندهوفن: 45 هدفا.

الهلال: 43.

بايرن ميونيخ: 43.

فاينورد: 39.

النصر: 39.

بايرن ليفركوزن: 37.

وسيلاقي فريق الهلال نظيره نفباخور في مجموعات دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر الجاري، في تمام السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل فريق الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 38 نقطة.