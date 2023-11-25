محمد شريف يتسبب في ركلة جزاء لـ الخليج أمام الوحدة..فيديو

تسبب محمد شريف نجم نادي الخليج، في حصول فريقه على ركلة جزاء خلال مباراتهم ضد الوحدة، والمقامة حاليًا على ملعب الملك عبد العزيز.

ويستضيف ملعب الملعب عبد العزيز، مباراة الخليج ضد الوحدة حاليًا، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من الدوري السعودي للمحترفين للموسم الجاري.

وتقدم الوحدة في المباراة مبكرًا عن طريق إيجالو في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء، قبل أن يعود الخليج ويدك التعادل في الدقيقة الـ 22.

وحصل لاعبو الخليج على ركلة جزاء، بعد عرقلة محمد شريف داخل منطقة جزاء الوحدة، وتقدم فابيو مارتينيز لتسديدها بنجاح في شباك الخصم ويدرك التعادل.

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ويخوض نادي الخليج مباراته ضد الوحدة حاليًا بتشكيل يضم كل من..

موروان الحيدري في حراسة المرمى

الدفاع: محمد خبراني – ليساندرو لوبيز – بيدرو ريبوشو – إيفو رودريجيز

خط الوسط: فابيو مارتينز – منصور حمزي – فواز الطريس

الهجوم: سعيد آل حمسل – وو يونج جانج – محمد شريف.