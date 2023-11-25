الترجي يفتتح مشواره في مجموعات دوري أبطال أفريقيا بفوز ثمين على النجم الساحلي

استهل فريق الترجي التونسي مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا بالفوز على مواطنه النجم الساحلي في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في رادس.

وتغلب الترجي على نظيره النجم الساحلي بنتيجة 2 – 0، في المباراة التي جرت بينهما في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2023 – 2024.

ويتواجد الترجي والنجم الساحلي في المجموعة الرابعة والتي تضم معهما أيضًا، بترو أتلتيكو الأنجولي والهلال السوداني.

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جاءت بداية المباراة هجومية من جانب الفريقين ولكن لم ينجح كلاهما في استغلال الهجمات التي سنحت لهما في الشوط الأول لينتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني نجح يان ساسي في تسجيل أول أهداف المباراة لصالح الترجي بالدقيقة 60 ليضع فريقه في المقدمة.

فيما سجل ياسين مرياح الهدف الثاني لفريق الترجي بالدقيقة 64 من ركلة جزاء.

بتلك النتيجة يحقق فريق الترجي أول 3 نقاط ويتصدر ترتيب المجموعة الرابعة، فيما بقى نادي النجم الساحلي بدون نقاط.