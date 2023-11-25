الهلال السوداني يسقط أمام بترو أتلتيكو في دوري أبطال أفريقيا

بدأ فريق الهلال السوداني، مشواره بدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، بالخسارة من نظيره بترو أتلتيكو، بنتيجة هدف وحيد.

وحل فريق الهلال السوداني ضيفًا على حساب نظيره بترو أتلتيكو، على ملعب 11 نوفمبر، اليوم السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت المباراة سيطرة كبيرة من جانب فريق بترو أتلتيكو، مع ظهور لـ الهلال السوداني على استحياء من خلال بعض المحاولات التي لم تؤتي ثمارها.

أقرأ أيضًا.. تألق محمد صلاح يتسبب في ذهول نجم مانشستر سيتي

وسجل إيناسيو ميغيل، هدف المباراة الوحيد في شباك الهلال السوداني، في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد بترو أتلتيكو إلى 3 نقاط في وصافة جدول ترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال أفريقيا، خلق الترجي التونسي المتصدر بنفس عدد النقاط.