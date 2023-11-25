نيوكاسل يونايتد يفوز على تشيلسي برباعية في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت أحداث المباراة التي أقيمت بين تشيلسي ونيوكاسل يونايتد، اليوم السبت، في تمام الساعة الـ5 مساء.

وفاز فريق نيوكاسل على نظيره تشيلسي بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب سانت جيمس بارك.

سجل هدف نيوكاسل الأول، إيزاك في الدقيقة 13 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف تشيلسي، رحيم ستيرلينج في الدقيقة 23 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف نيوكاسل الثاني، جمال لاسيليس في الدقيقة 60 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف نيوكاسل الثالث، جويلاينتون في الدقيقة 61 من زمن شوط المباراة الثاني.

طرد لاعب تشيلسي "ريس جيمس" في الدقيقة 73 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف نيوكاسل الرابع، أنتوني جوردون في الدقيقة 83 من زمن شوط المباراة الثاني.

بتلك النتيجة، رفع نيوكاسل يونايتد رصيده لـ23 نقطة في المركز السادس بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما احتل تشيلسي المركز العاشر برصيد 16 نقطة.