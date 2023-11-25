الهلال السعودي رسميًا يسجل أكبر نتيجة في تاريخ دوري المحترفين السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

حقق الهلال السعودي الفوز على الحزم، بنتيجة 9-0، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

أحرز أهداف الهلال التسعة، ميتروفيتش في الدقيقة 14، كانو في الدقيقة 32، محمد حمد القحطاني 43، مالكوم في الدقائق 52 و 55 و 85، الشهري في الدقيقة 79، البريك في الدقيقة 81، سافيتش في الدقيقة 93.

واستقبل ياسين بونو حارس مرمى الهلال خلال آخر 9 مباريات هدف وحيد وحافظ على نظافة شباكه في 8 مباريات.

ويعد الحزم هو الفريق الوحيد الذي فاز على مدرب الهلال جيسوس في ولايته الأولى عام 2018، بنتيجة 2-1.

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