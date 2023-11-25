"بعد التكذيب".. باولو مينيزيس يكشف لمصراوي حقيقة مفاوضاته لتدريب الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

نفى أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك التفاوض مع مدرب النجمة اللبناني، باولو مينيزيس.

وعلق سليمان على منشور تفاوضه مع المدرب عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "كداب، كداب، كداب، غير صحيح بالمرة كلام هذا المدرب، سواء منه شخصيا أو من وكيله".

ورد باولو في تصريح خاص لـ "الخليج 365": تفاوضوا معي، وأرسل وكيل أعمالي سيرتي الذاتية ومشروعي الرياضي وانتظر الرد".

وأجرى موقع "الخليج 365" حوار مع البرتغالي باولو مينيزيس، ينشر لاحقا.

يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك قرر إقالة خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق، وتعيين معتمد جلال لحين التعاقد مع مدير فني.