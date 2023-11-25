الأكثر تسجيلا ومساهمة.. رونالدو يحطم الأرقام القياسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

توهج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي في مباراة الأخدود، مساء أمس، وأحرز هدفا من منافسة تبعد ما يقرب من 30 مترا عن المرمى.

ويتصدر رونالدو قائمة هدافي الدوري السعودي، برصيد 15 هدفا، كما أنه أكثر من ساهم في تسجيل الأهداف.

ولم يتعرض النصر السعودي للهزيمة خلال آخر 19 مباراة، ويستعد لمواجهة الهلال متصدر الدوري في الجولة المقبلة.

ويحتل رونالدو المركز الثالث في قائمة الأكثر تسجيلا للأهداف خلال عام 2023، برصيد 48 هدفا.

بعد بلوغ رونالدو 30 عاما، خاض 478 مباراة، سجل فيهم 404 هدفا، وساهم في 92.

اقرأ أيضًا:

برشلونة يواصل التعثر في الدوري ويتعادل مع رايو فاييكانو