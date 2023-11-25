طرد حمدي فتحي بعد تدخل قوي على فيراتي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تعرض لاعب الأهلي السابق والوكرة القطري الحالي، حمدي فتحي للطرد خلال مباراة اليوم ضد العربي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري نجوم قطر.

تلقى فتحي البطاقة الحمراء في الدقيقة 79، عقب تدخله القوي على ماركو فيراتي.

وانتهت المباراة بهزيمة الوكرة من العربي، بنتيجة 2-1، ليتجمد رصيده عند المركز الثالث، برصيد 17 نقطة، فيما يحتل العربي المركز التاسع، برصيد 9 نقاط.

يذكر أن حمدي فتحي شارك في 8 مباريات مع فريقه في الدوري القطري، سجل خلالهم هدفين وصنع آخر.

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