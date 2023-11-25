شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة ميدياما الغاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي صورا من داخل غرفة الملابس قبل مباراته أمام ميدياما الغاني مساء اليوم السبت على استاد السلام في افتتاح مباريات الأهلي في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

المباراة هي الأولى بين الفريقين في تاريخ مباريات بطولات الأندية الأفريقية، لكنها ليست الأولى بين الأهلي والأندية الغانية، فقد سبق أن لعب الأهلي من قبل مع أندية هارتس أوف أوك وأشانتي كوتوكو وبريكيوم تشيلسي.

وخلال مواجهات الأهلي مع الأندية الغانية أقيمت ست عشرة مباراة، فاز الأهلي في ست مباريات وتعادل في خمس مباريات، وفازت الأندية الغانية في خمس مباريات، أحرز لاعبو الأهلي في هذه المباريات 21 هدفاً، وتلقت شباكه ثلاثة عشر هدفاً.

أكبر نتيجة للأهلي أمام الأندية الغانية، كانت الفوز 4- 0 على أشانتي كوتوكو عام 2006، و4-1 على بريكيوم تشيلسي عام 2012، و3- 0 على أشانتي كوتوكو عام 1982، وأكبر فوز للأندية الغانية على الأهلي حققه هارتس أوف أوك عام 1977 بنتيجة 3- 0.



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