غزة كشفت العالم المنافق.. كلمة نارية من أبو تريكة في ستديو بين سبورتس (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - وجه محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر السابق رسالة للعالم بعد الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة

وقال تريكة في ظهوره الأول بعد غياب عن استديوهات قنوات (Bin sports) خلال قمة ليفربول ومانشستر سيتي المرتقبة: "غزة كشفت عورات العالم فلتحيا فلسطين فلتحيا فلسطين فلتحيا فلسطين".

أضاف: "50 يوم العالم المنافق صامت، و٢٠ الف شهيد، و٨ الاف طفل فلسطيني استشهد، وعديد من الاف النساء استشهدوا، والعالم صم بكم، كشفناكم، غزة كشفت عورات العالم".

تابع: "العالم الذي يقول عن نفسه حر، اي حرية، هذه القضية الوحيدة في العالم، الحق فيها واضح والباطل معروف، لكنكم هناك صمت عن الباطل، ولا تنصروا الحق، فلتحيا فلسطين، فلتحيا فلسطين، فلتحيا فلسطين".