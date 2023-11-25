ترتيب مجموعة الترجي بعد الفوز بكلاسيكو تونس في دوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الترجي التونسي فوزًا مستحقًا على مواطنه النجم الساحلي بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم، في المباراة التي شهدها الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس.



سيطر أبناء باب سويقة على المباراة، حيث أحرز يان ساسي الهدف الأول في الدقيقة 60، بينما أضاف زميله ياسين مرياح الهدف الثاني في الدقيقة 64، من ضربة جزاء، لتصبح النتيجة 2/0.

ونجح الترجي في صدارة مجموعته برصيد 3 نقاط، بينما جاء النجم الساحلي في المركز الرابع والأخير بدون رصيد من النقاط.

وأقيم اللقاء بتحكيم مصري بقيادة الحكم الدولي محمد عادل، وبمعاونة كل من سامي أبو زيد وهاني عبد الفتاح، وإبراهيم نور الدين حكما رابعًا.

في المقابل، جاءت نتيجة اللقاء الثاني في نفس المجموعة بفوز بترو أتلتيكو الأنجولي على الهلال السوداني بهدف دون رد.

ونجح الفريق الأنجولي في حصد أول 3 نقاط له، ليأتي في وصافة المجموعة بالتساوي مع الترجي وبفارق الأهداف عنه.

