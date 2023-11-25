التعادل يحسم مباراة أهلي جدة والشباب في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة اهلي جدة والشباب التي أقيمت على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

على الرغم من هذه النتيجة إلا ان الأهلي لا يزال يحافظ على المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 27 نقطة، فيما يواصل الشباب التخبط ويتواجد في المركز الحادي عشر، برصيد 16 نقطة.

تشكيل الشباب

كيم سيونج جيو، إياجو سانتوس، فواز الصقور، رومان سايس، حمد اليامي، جوستافو كويلار، حسين القحطاني، إيفر بانيجا، فهد المولد، يانيك كاراسكو، كارلوس جونيور.

تشكيل الأهلي

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي، وفي خط الدفاع: روجر إيبانيز – بسام الحريجي – عبد الباسط هندي – عبد الله العمار، في خط الوسط: فرانك كيسي – محمد المجحد – جابري فيجا، وفي خط الهجوم: ألان ماكسيمان – فراس البريكان – رياض محرز.