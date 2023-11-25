شوط أول سلبي بين الأهلي والشباب في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - انتهى الشوط الأول بين أهلي جدة والشباب بالتعادل السلبي بدون أهداف في المواجهة المقامة بينهما ضمن منافسات الدوري السعودي.

يأتي الأهلي في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، ويملك في رصيده 26 نقطة، فيما يحتل الشباب في المركز الحادي عشر، برصيد 15 نقطة.

تشكيل الشباب أمام أهلي جدة:



كيم سيونج جيو، إياجو سانتوس، فواز الصقور، رومان سايس، حمد اليامي، جوستافو كويلار، حسين القحطاني، إيفر بانيجا، فهد المولد، يانيك كاراسكو، كارلوس جونيور.





تشكيل الأهلي ضد الشباب في الدوري السعودي



في حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

في خط الدفاع: روجر إيبانيز – بسام الحريجي – عبد الباسط هندي – عبد الله العمار.

في خط الوسط: فرانك كيسي – محمد المجحد – جابري فيجا.

في خط الهجوم: ألان ماكسيمان – فراس البريكان – رياض محرز.