محمد السيد يتوج بجائزة أفضل ناشئ لسلاح سيف المبارزة في التصنيف الدولي

ياسر رشاد - القاهرة - فاز محمد السيد لاعب المنتخب الوطني للسلاح بجائزة أفضل ناشئ لموسم 2022-2023 وذلك بعد تصدره ل التصنيف العالمي لسلاح سيف المبارزة تحت 20 سنة.

واستلم السيد الجائزة ضمن فاعليات الجمعية العمومية "كونجرس" الاتحاد الدولي للسلاح، المقام في شرم الشيخ، والذي ينظم لأول مرة في مصر والشرق الأوسط.

ونجح محمد السيد في تحقيق موسم مميز على الصعيد الفردي والجماعي في هذا الموسم، حيث فاز بذهبية بطولة إفريقيا وذهبية كأس العالم بالبحرين في منافسات الفردي والفرق.

وتوج السيد أيضًا بذهبية الفردي والفرق بكأس العالم بإيطاليا بالإضافة إلى تحقيقه المركز السادس ببطولة العالم للناشئين ببلغاريا.

وأعلن الاتحاد الدولي أيضا عن الفائزين بجائزة أفضل ناشئ وناشئة في جميع الأسلحة، حيث فازت الأمريكية هادلي حسين بجائزة أفضل ناشئة بسلاح سيف المبارزة.

وحقق الإيطالي داميانو دي فيرولي جائزة أفضل ناشئ بسلاح الشيش وفازت الإيطالية أورورا جرانديس بجائزة أفضل ناشئة لسلاح الشيش.

وفي سلاح السيف فاز الأمريكي كولين هيثكوك بجائزة أفضل ناشئ وفازت التركية نيسانور أربيل بجائزة أفضل ناشئة.

وتقام اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للسلاح، على مدار يومي 24 و 25 نوفمبر الجاري ، بحضور اليوناني إيمانويل كاتسياداكيس رئيس الاتحاد الدولي للسلاح وعبدالمنعم الحسينى رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح وعضو اللجنة الأولمبية المصرية بالإضافة إلى أعضاء الجمعية العمومية وذلك بمشاركة 135 دولة يمثلهم 106 شخص داخل القاعة من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى 29 دولة حاضرة بتفويض.

وافتتح وزير الشباب والرياضة اجتماع المكتب التنفيذي والجمعية العمومية للاتحاد الدولي للسلاح صباح اليوم عبر الفيديو كونفرس.