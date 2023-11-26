شكرا لقرائتكم خبر عن الدبيس: تعليمات كولر وراء ثلاثية ميدياما.. ولا توجد مباريات سهلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عبر كريم الدبيس لاعب الأهلي عن سعادته بفوز فريقه على ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة في افتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، قائلا: "أبارك للاعبين والجهاز الفني والجمهور بعد الفوز والخروج بالثلاث ناط".
قال خلال تصريحات تلفزيونية: " لا توجد مباريات سهلة، ونحن بطل أفريقيا وكل الفرق ترغب في تقديم أفضل مستوى أمام الأهلي، لرغبتها في إسقاطه والتغلب عليه، ولا بديل عن الفوز أمامنا".
شدد: " لم نتمكن من التسجيل في الشوط الأول، ولكن استطعنا العودة والاستفاقة في الشوط الثاني، وكان لدينا فرصًا كثيرة في الشوط الأول ولكن لم نوفق في احرازه".
أردف: "كنا نسير بشكل جيد خلال الشوط الأول ولكن بدون إحراز أهداف، وتلقينا تعليمات بين الشوطين من أجل أن نرفع رتم اللقاء، ونجحنا في تحقيق ثلاث وتحقيق الهدف المطلوب من المباراة".
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز