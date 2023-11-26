شكرا لقرائتكم خبر عن الدبيس: تعليمات كولر وراء ثلاثية ميدياما.. ولا توجد مباريات سهلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر كريم الدبيس لاعب الأهلي عن سعادته بفوز فريقه على ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة في افتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، قائلا: "أبارك للاعبين والجهاز الفني والجمهور بعد الفوز والخروج بالثلاث ناط".

قال خلال تصريحات تلفزيونية: " لا توجد مباريات سهلة، ونحن بطل أفريقيا وكل الفرق ترغب في تقديم أفضل مستوى أمام الأهلي، لرغبتها في إسقاطه والتغلب عليه، ولا بديل عن الفوز أمامنا".

شدد: " لم نتمكن من التسجيل في الشوط الأول، ولكن استطعنا العودة والاستفاقة في الشوط الثاني، وكان لدينا فرصًا كثيرة في الشوط الأول ولكن لم نوفق في احرازه".

أردف: "كنا نسير بشكل جيد خلال الشوط الأول ولكن بدون إحراز أهداف، وتلقينا تعليمات بين الشوطين من أجل أن نرفع رتم اللقاء، ونجحنا في تحقيق ثلاث وتحقيق الهدف المطلوب من المباراة".