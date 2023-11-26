شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم: تفاجأنا بأداء ميدياما الغانى.. وحققنا فوزا معنويا عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب ياسر إبراهيم لاعب الأهلي، عن سعادته بفوز فريقه على ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة في افتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، مؤكدا أن الأهلي دائما ما يلعب للمكسب وحققنا نتيجة إيجابية وفوز معنوي خلال هذه الفترة.

قال ياسر إبراهيم، خلال تصريحات تليفزيونية: "كانت هناك بطولتان لم نوفق فيهما في بداية الموسم الحالي، وكنا نمني النفس في أن نحصدهما ولكن لم يحدث توفيق، ونركز على تصحيح المسار في الفترة القادمة".

وأضاف: "الراحة التي حصل عليها اللاعبون كانت مهمة لالتقاط الأنفاس، وكان هناك برنامج نؤديه خلال فترة الإجازة للحفاظ على حساسية المباريات".

وتابع: "ميدياما فريق قوي وتفاجأنا بأدائه، خاصة في أول ربع ساعة واستطعنا التماسك، كما أضعنا هدفين في أول ربع ساعة، وأتوقع أن يحقق هذا الفريق نتائج طيبة في دور المجموعات".