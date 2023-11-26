أيمن يونس: الزمالك يحتاج التحلى بروح مباراة بيراميدز.. وهذه نصيحتى لمعتمد

وأشاد أيمن يونس بقرارات مجلس إدارة نادي الزمالك ضد الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي لاعبي الفريق، وقال: "قرارات مجلس الزمالك أعجبتني كثيرا لأن هناك لاعبين زادوا فى الخروج عن النص خلال الفترة الماضية، والفريق كان يحتاج مجلسا صاحب قرارات صارمة".

وطالب أيمن يونس جماهير القلعة البيضاء بضرورة مساندة وتشجيع اللاعبين خلال المرحلة المقبلة، باعتبار أن لاعبي الزمالك يحتاجون التشجيع والمساندة خلال الفترة القادمة وأتمنى من الجماهير مؤازرتهم، لأن اللاعبين الحاليين هم من سيستكملون حتى نهاية الموسم الجاري، وقال: "من وجهة نظري جماهير الزمالك ستوجه رسالة خاصة للاعبين فى مباراة الغد أمام أبو سليم، فهم العنصر المؤثر فى حماية تاريخ القلعة البيضاء".

وأضاف أيمن يونس: "إن الفريق الأبيض يحتاج الحصول على بطولة هذا الموسم، والزمالك يمتلك لاعبين مميزين ويستطيعون الحصول على لقب هذا الموسم، ونحتاج روح مباراة بيراميدز فى المرحلة المقبلة".