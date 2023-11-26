شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى القادمة فى الدوري أمام سموحة والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، صفحة مباراة ميدياما الغانى التى أقيمت مساء أمس، السبت، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وذلك من أجل الاستعداد لخوض مباراة جديدة بالدوري المصري أمام سموحة.

وتخوض العناصر التى شاركت في مباراة ميدياما الغانى التي أقيمت مساء أمس تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد، فيما يخوض البدلاء والمستبعدون مراناً قوياً.

موعد مباراة الأهلى القادمة أمام سموحة بالدوري

يستعد فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة سموحة بالجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري، والمقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

آخر ظهور للأهلى فى الدوري

تعادل الأهلي مع الجونة بهدف لكل فريق، فى المباراة التى أقيمت باستاد خالد بشارة بالجونة والمؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ترتيب الأهلى فى جدول الدوري

ويتربع الأهلى على صدارة أندية الدوري برصيد 13 نقطة بعدما لعب المارد الأحمر 5 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في مباراة وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 4.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وسموحة

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وسموحة فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

مواعيد مباريات الأهلى القادمة

وينتظر النادي الأهلي مباريات قوية بقيادة المدير الفني مارسيل كولر، عدة مباريات قوية، حيث يلعب المارد الأحمر في الدوري العام، ودوري أبطال أفريقيا، ويطير بعد ذلك إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في كأس العالم للأندية.

ويواجه الأهلي في كأس العالم للأندية، الفائز من مواجهة الاتحاد السعودي و أوكلاند سيتي النيوزيلندي في المباراة الافتتاحية للبطولة القوية.

مواعيد مباريات الاهلى

1-الأهلي وسموحة

الثلاثاء 28 نوفمبر - استاد الأهلي والسلام - في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز

2 - يانج أفريكانز والأهلي

السبت 2 ديسمبر - ملعب بنيامين مكابا - في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أفريقيا

3 - زد و الأهلي

الأربعاء 6 ديسمبر - استاد القاهرة - في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز

4 - الأهلي و شباب بلوزداد

السبت 9 ديسمبر - إستاد القاهرة - في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

على أن يسافر بعدها المارد الأحمر للمشاركة في بطول كأس العالم للأندية، باعتباره بطل دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الوداد الرياضي المغربي.