الأهلي يهزم ميدياما بثلاثية في دوري الأبطال (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - حقق الأهلي فوزا مستحقا على نظيره ميدياما الغاني بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد السلام في افتتاح مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسجل محمود كهربا هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 65 برأسية من متابعته لتصويبة إمام عاشور والذي حولها على يمين الحارس وغير مسار الكرة ونجح في خداع الحارس، وأنقذ محمد الشناوي فرصة التعادل لميدياما في الدقيقة 72 بعدما أبعد رأسية خطيرة من لاعب الفريق الغاني في اتجاه مرمى الأهلي.

وسجل حسين الشحات الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 75، بعد متابعته للفرصة التي أهدرها كهربا وارتدت من يد حارس ميدياما

وسجل صلاح محسن الهدف الثالث في الدقيقة 88 من رأسية بعد متابعته لعرضية أفشة الرائعة من الجبهة اليمنى وسددها على يسار الحارس

وحقق الأهلي أول ثلاث نقاط في افتتاح منافسات دور المجموعات، بمشوار المنافسة على حصد النجمة الأفريقية رقم 12 في تاريخه والثانية على التوالي.