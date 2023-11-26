الامارات | سلامة الخاطري نائباً لرئيس مجلس اللاعبين البارالمبي الآسيوي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختار مجلس اللاعبين البارالمبي الآسيوي، في اجتماعه الأول الذي عقده برئاسة الياباني هيرويوكي ميساكا، في العاصمة السعودية الرياض، البطلة الإماراتية، نجمة منتخب الريشة الطائرة والدراجات الهوائية ولاعبة نادي دبي لأصحاب الهمم، سلامة الخاطري، نائباً لرئيس المجلس، وذلك على هامش «كونغرس الرياض» الذي انطلق أمس. وحضر جانباً من الاجتماع الأول، ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية.

وبارك العصيمي لسلامة الخاطري هذا الإنجاز، مشيراً في تصريح صحافي، إلى أنه ثمرة دعم القيادة الرشيدة لـ«أصحاب الهمم»، وتمكينهم في المجتمع، ما كان له المردود الإيجابي على وجودهم في المحافل القارية والدولية.