الامارات | بطولة دبي الدولية للقفز المظلي تُختتم غـــــداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصل بطولة دبي الدولية السابعة للقفز بالمظلات إلى محطتها الختامية، حيث يشهد نادي «سكاي دايف دبي» في السادسة مساء غد، الحفل الختامي وتتويج الفائزين في الفرق والفردي، كما يقام حفل عشاء على شرف الوفود المشاركة. واستمرت البطولة نحو أسبوع وشهدت مشاركة 40 فريقاً، و168 مظلياً من الجنسين، يمثلون 27 دولة. وكانت الإثارة حاضرة بقوة خلال المنافسات بين مختلف المشاركين العرب والأوروبيين والأميركيين، خصوصاً أنها جاءت بعد بطولتي «هايك آند فلاي»، و«البطولة الأوروبية». وتختتم المنافسات بجولتي دقة الهدف (فردي)، حيث يسعى عبدالرحمن البلوشي إلى حصد ذهب البطولة.

وأشاد يوسف الحمادي، نائب رئيس اتحاد الرياضات الجوية، مدير اللجنة المنظمة، في تصريح صحافي، بالتزام المشاركين بلوائح البطولة، ما أسهم في تحقيق أقصى درجات الأمن والسلامة لهم.