الامارات | النصر بـ «العلامة الكاملة» في دوري السلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجا فريق النصر من مصيدة الوقوع في الهزيمة الأولى في دوري السلة على يد البطائح، بعد أن احتاج الشوط الإضافي (16-12)، لضمان فوزه الصعب على «الراقي» بنتيجة 96-92 في مباراة انتهى وقتها الأصلي بالتعادل (80-80)، وأقيمت في افتتاح الجولة التاسعة من الدور التمهيدي.

وشهدت الجولة، مواصلة تقديم الوصل عروضه القوية، بفوزه على الشارقة بفارق ثماني نقاط وبنتيجة 86-78. وجعل الانتصار فريق النصر يحافظ على سجله خالياً من الهزائم، ويبتعد في صدارة الترتيب العام بالعلامة الكاملة وبرصيد 16 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن الوصل وشباب الأهلي. وحافظ الشارقة رغم الخسارة على مركزه الرابع برصيد 11 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن البطائح في المركز الخامس، بينما جاء الظفرة - الذي خضع للراحة الإجبارية في هذه الجولة - في المركز السابع والأخير بسبع نقاط.