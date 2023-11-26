الامارات | فيرشتابين يحلّق بـ «ريد بُل».. وينطلق أولاً في «مرسى ياس» اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد السائق الهولندي، ماكس فيرشتابين، جدارته بلقب بطل العالم للعام الثالث على التوالي، عقب إحرازه - على متن سيارة فريقه «ريد بُل» - مركز الانطلاق الأول في سباق جائزة «الاتحاد للطيران الكبرى» المقام اليوم، على حلبة «مرسى ياس»، ويعد الجولة الختامية من بطولة العالم لسباقات «الفورمولا 1»، بعد أن نجح فيرشتابين، أمس، في تسجيل اللفة الأسرع في التجارب التأهيلية للسباق.

وسجل فيرشتابين التوقيت الأسرع البالغ دقيقة و23 ثانية و445 جزءاً من الثانية، متقدماً بفارق 139 جزءاً من الثانية على سائق فريق «فيراري»، شارل لوكلير، من موناكو الذي اكتفى بتسجيل ثاني أسرع الأزمنة، فيما جاء سائق فريق «ماكلارين» الأسترالي أوسكار بياسري، في المركز الثالث بفارق 337 جزءاً من الثانية عن فيرشتابين المتصدر.

وعكست التجارب التأهيلية بفتراتها الثلاث، الأفضلية التي يتمتع بها الهولندي ماكس فيرشتابين على حلبة «مرسى ياس»، في ظل سعيه إلى إضافة انتصاره الرابع على التوالي في جائزة «الاتحاد للطيران الكبرى»، بعد نجاحه في الهيمنة على السباق في نُسخه الثلاث الأخيرة.

كما اقترب فيرشتابين - بإحرازه قطب الانطلاق الأول على سباق حلبة «مرسى ياس» - من إضافة رقم قياسي جديد إلى سجلاته، في ظل سعيه إلى الانتصار الـ19 لهذا الموسم.

بن سليم: ولادة بطل عربي في «الفورمولا 1» يحتاج إلى خطة طويلة الأمد

أكد رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، محمد بن سليم، أن إمكانية ظهور سائق عربي في «الفورمولا 1» تتطلب خطة طويلة الأمد، وعدم الاستعجال للوصول إلى هذه الرياضة التي تعد الفئة «الأعلى» على صعيد سيارات المقعد الأحادي عالمياً، مشدداً في الوقت ذاته، على وجود الرغبة والمواهب على صعيد منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط.

وقال بن سليم في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس، على هامش جائزة «الاتحاد للطيران الكبرى»، خاتمة موسم سباقات «الفورمولا 1»: «إن المشكلة الأساسية لدينا تكمن في الاستعجال، إذ إن الوصول إلى قمة سباقات المقعد الأحادي (الفورمولا 1) يتطلب استراتيجية وخطة طويلة الأمد». وأضاف: «لدينا في الإمارات حالياً الموهبة الواعدة راشد الظاهري، وأعتقد أنه على الطريق الصحيح، وأنا متفائل بأن لديه مستقبلاً كبيراً في السنوات المقبلة، وأتمنى أن يحظى بدعم كبير».

رئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سليم. من المصدر

الأزهري ينتزع سباق «فورمولا 4» الإمارات

انتزع سائق فريق «ياس هيت» للسباقات، كيانو الأزهري المقيم في الإمارات، أمس، المركز الأول في السباق الافتتاحي لجولة «كاس فورمولا 4 الإمارات»، محققاً الانتصار الأول في مسيرته مع الفريق، ليصبح أول سائق يعتلي أعلى منصات التتويج الجديد لحلبة «مرسى ياس».

ونجح الأزهري في السباق المقام ضمن فعاليات جائزة «الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1»، في انتزاع صدارة مبكرة على مدار مجريات السباق الذي امتد لـ25 دقيقة، والحفاظ على الصدارة حتى نهاية السباق، متفوقاً على سائق فريق «إكسيل موتور سبورت»، فيديريكو الرفاعي الذي حجز مكانه في منصة التتويج في المركز الثاني، وذهب المركز الثالث لسائق فريق «بريما ريسنغ»، فريدي سلاتر، في حين حقق ثنائي «ياس هيت» للسباقات، راشد الظاهري وحمدة القبيسي المركزين الرابع والخامس على التوالي.

من مراسم تتويج الأزهري بلقب سباق «الفورمولا 4». من المصدر