الامارات | فلامينغو يستهدف استعادة أليكس من النصر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وسائل إعلام برازيلية أن فلامينغو يستهدف التعاقد مع مدافع النصر غوستافو أليكس، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة. وقالت صحيفة «أو فوتبوليرو»، إن النادي البرازيلي يسعى إلى استعادة خدمات اللاعب الذي سبق له اللعب في صفوف فريق تحت 20 سنة، على سبيل الإعارة، من 2018 إلى 2020، بعدما أصبح أكثر نضجاً خلال تجربته في دوري أدنوك للمحترفين.

وأضافت: «في الوقت الذي يقاتل فيه فلامينغو لتحقيق لقب الدوري البرازيلي، بعدما اشتد الصراع على المركز الأول قبل نهاية المسابقة بأربع جولات - إذ يحتل المركز الثالث برصيد 60 نقطة، خلف المتصدر بالميراس 62 نقطة، والثاني بوتافوغو 61 نقطة - فإن بطل الدوري البرازيلي سبع مرات، يفكّر في صفقاته الجديدة أيضاً». وأشارت إلى أن تدعيم خط الدفاع يعد من أبرز أولويات النادي البرازيلي، بعدما خسر كأس ليبرتادوريس الماضية بخروجه من دور الـ16 على يد أولمبيا الباراغوياني.

وأوضحت: «يعد غوستافو أليكس البالغ 23 عاماً، من أبرز الأسماء المطروحة على طاولة إدارة فلامينغو، وقد يصبح العائق الأكبر لإتمام الصفقة هو الراتب الكبير الذي يحصل عليه المدافع البرازيلي مع النصر».

وذكرت أن المدافع الشاب تألق بشكل لافت في مباراة النصر أمام العين، التي انتهت بفوز «العميد» بهدف دون رد، إذ ربح أليكس ست مواجهات مباشرة على الكرة، واستعاد الكرة 12 مرة، ولعب 42 تمريرة بدقة بلغت 98%، كما لعب أربع تمريرات طويلة، وصلت ثلاث منها بشكل صحيح إلى زملائه في الفريق.

وكان النصر تعاقد مع أليكس في الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من الشارقة في صفقة انتقال حر، حيث انضم اللاعب البرازيلي إلى «الملك» في أكتوبر 2020 من غوراني في صفقة انتقال حر أيضاً، وخاض مع الشارقة 35 مباراة، وأحرز ثلاثة أهداف، وحقق أربعة ألقاب.

• غوستافو أليكس (23 عاماً) يقدّم مستوى مميزاً مع النصر في الجانب الدفاعي.