الامارات | خالد بن محمد بن زايد يشهد فعاليات سباق جائزة الاتحاد لـ «الفورمولا 1»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، جانباً من فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في نسختها الـ15 التي تُقام على مضمار حلبة مرسى ياس.

والتقى سموه خلال الزيارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة الفورمولا 1، ستيفانو دومينيكالي، حيث جرت خلال اللقاء مناقشة سُبل تعزيز التعاون المشترك في مجال رياضة سباق السيارات، في ظل توافر البنية التحتية الأساسية التي تسهم في تمكين المواهب المحلية من المشاركة في المنافسات العالمية، وتعزز مكانة جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 وجهة مفضلة لمحبي رياضة الفورمولا 1، محلياً وإقليمياً ودولياً.

والتقى سموه أعضاء فريق «الفورمولا 4» الإماراتي، والسائقين الإماراتيين راشد الظاهري، وحمدة القبيسي، وآمنة القبيسي، حيث أثنى سموه على جهودهم وإنجازاتهم، مؤكداً حرص القيادة الرشيدة على دعم المواهب في مختلف المجالات الرياضية.

وأثنى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد، خلال هذه الجولة على جهود الجهات المعنية بقطاع الفعاليات الرياضية، ودورها في تعزيز مكانة الإمارة وجهة عالمية رائدة للأحداث والفعاليات الرياضية والسياحية والترفيهية، مشيداً سموه بمكانة سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، وما وصلت إليه منذ تنظيم النسخة الأولى في عام 2009، حيث تسهم في تعزيز السياحة وتنويع الاقتصاد في الدولة.

ورافق سموه خلال الزيارة رئيس دائرة تنمية المجتمع، الدكتور مغير خميس الخييلي، ورئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، محمد خليفة المبارك، ورئيس دائرة البلديات والنقل محمد علي الشرفا، ورئيس دائرة الصحة منصور إبراهيم المنصوري، ورئيس دائرة التمكين الحكومي، أحمد تميم الكتاب، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، سيف سعيد غباش، ورئيس مجلس إدارة شركة «إثارة»، عبدالله خوري، والرئيس التنفيذي لشركة «إثارة»، سيف راشد النعيمي.